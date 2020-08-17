Кош-Агачский район, Алтай, , 06:30 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено сразу 37 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 1870.

«Коронавирус подтвердился у 20 жителей Кош-Агачского района, включая 11 детей; у пяти жителей Чемальского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей Турочакского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Майминского района; у трёх жителей Шебалинского района и у двух жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребёнка», — отметили в штабе.

Выписано с выздоровлением за сутки семь пациентов, а всего к настоящему времени излечились 1592 человека. Под наблюдением врачей остаются 397 носителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике зарегистрировали десять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Из них восемь человек скончались непосредственно от COVID-19, ещё двое — по иным причинам.

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