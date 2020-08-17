Нью-Йорк, США, , 06:26 — REGNUM Около 400 граждан России вылетели вывозным авиарейсом в Москву из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба посольства РФ в Вашингтоне на своей странице в Facebook.

Всего на борту самолёта находятся 375 пассажиров, из них десять младенцев. Авиарейс выполняет российская авиакомпания «Аэрофлот», он стал уже двадцатым по счёту вывозным рейсом с территории США.

Прибытие самолёта в московский аэропорт «Шереметьево» ожидается в 11:50 мск. В этот раз на борт воздушного судна были допущены граждане, проживающие на территории нескольких регионов России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за границей ожидают возвращения на родину около 23 тыс. граждан России, не имеющих возможности вернуться на родину в связи с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса.

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