Магадан, Магаданская область, 17 августа 2020, 06:29 — REGNUM В Магаданской области за сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
Читайте также: Коронавирус и вакцина в России: борьба продолжается — все новости
На 17 августа проведено 49 423 теста на коронавирус, зарегистрировано 1704 носителей инфекции, выздоровели 1236 пациентов, скончались — 15.
На прошедшей недели на Колыме фиксировалось более 20 случаев заражений в сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме этим летом из-за коронавируса не открыли пришкольные и загородные оздоровительные лагеря.
1 сентября в регионе учебный год начнётся в традиционном формате.