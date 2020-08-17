Магадан, Магаданская область, , 06:29 — REGNUM В Магаданской области за сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 17 августа проведено 49 423 теста на коронавирус, зарегистрировано 1704 носителей инфекции, выздоровели 1236 пациентов, скончались — 15.

На прошедшей недели на Колыме фиксировалось более 20 случаев заражений в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме этим летом из-за коронавируса не открыли пришкольные и загородные оздоровительные лагеря.

1 сентября в регионе учебный год начнётся в традиционном формате.