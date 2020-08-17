Биробиджан, , 06:09 — REGNUM Врио губернатора Еврейской АО ИА REGNUM продлил в регионе ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции до 31 августа. При этом введены послабления для некоторых сфер деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Так с 17 августа с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора разрешили начать работу бассейнов, бань и саун.

«Смидовичский район, где до последнего оставалась сложная эпидобстановка, перевели на второй этап снятия ограничительных мер», — уточнили в оперштабе.

В регионе сохраняются ограничения на проведение личного приёма граждан в органах власти. Жителям рекомендуют соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

В Еврейской АО с момента начала наблюдений выявили 579 случаев заражения коронавирусной инфекций. 511 человек полностью излечились, 8 — умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 60 пациентов, один — скончался.