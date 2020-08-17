Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Количество летальных исходов среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом в США превысило 170 тысяч человек. Об этом 17 августа свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и мире.

Соединённые Штаты лидируют в мире по количеству смертей, вызванных последствиями заболевания COVID-19. Больше всего смертей среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом зафиксировано в штате Нью-Йорк, здесь их насчитывается 32 840. На втором месте по числу жертв штат Нью-Джерси (15 912 летальных исходов), на третьем штат Калифорния (11 234 летальных исходов).

Всего в стране выявлено более 5,4 млн случаев заражения SARS-CoV-2, число выздоровевших пациентов составило более 1,8 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о количестве летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом в США за сутки.

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