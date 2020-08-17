Улан-Удэ, , 05:59 — REGNUM В Бурятии на минувших выходных скончались две пациентки с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, оба летальных исхода зарегистрированы в улан-удэнском стационаре на улице Пирогова.

У пациентки 95 лет была тяжёлая форма пневмонии, с ишемической болезнью сердца, с подозрением на злокачественное новообразование. В реанимации находилась десять дней. Второй скончавшейся больной было 65 лет. Она страдала двусторонней пневмонией, с сахарным диабетом, с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии.

Тем временем, общее число подтверждённых случаев достигло 4663. Из них 33 носителя выявлены за последние сутки.

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3978 человек, умерло 46 человек. Проходят лечение в стационарах республики 320 больных. На амбулаторном лечении находятся 319 пациентов», — отметили в штабе.

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