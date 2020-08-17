Владивосток, , 06:04 — REGNUM В Приморье за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 60 пациентов, один — скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 17 августа в Приморье зарегистрировано 8438 носителей SARS-CoV-2, излечился 6721 пациент, жертвами COVID-19 стали 98 приморцев.

Губернатор Олег Кожемяко сказал, что работу административных комиссий в Приморье нельзя останавливать ни на сутки.

«Наша задача — удержать ситуацию, чтобы 1 сентября не сорвалось, чтобы дети организованно пошли в школу. Составляем перечень необходимого оборудования, которое нужно будет для школ: антибактерицидные лампы, бесконтактные термометры, маски для педагогического состава, дезинфицирующие вещества и так далее», — заявил Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, зоопарки в Приморье, которые не работали с 25 марта по 6 июня, могут получить до одного миллиона рублей на возмещение затрат на покупку кормов, ветеринарные мероприятия, содержание животных.