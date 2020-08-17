Дубай, ОАЭ, , 05:50 — REGNUM Кинологи с собаками были привлечены властями Дубая для выявления пассажиров, инфицированных коронавирусом, в аэропорту эмирата. Об этом 17 августа сообщает издание Travel and Leisure.

Собаки, используя обоняние, будут в буквальном смысле «вынюхивать» пассажиров, заражённых коронавирусом. Отмечается, что точность такого метода выявления носителей инфекции составила, по результатам предварительных испытаний, 92%.

Аэропорт Дубая стал первопроходцем по использованию собак для обнаружения COVID-19. Животные прошли долгий и серьёзный курс обучения навыку обнаружения инфицированных коронавирусом, в ходе которого использовалась лаборатория со спецоборудованием и пот больных COVID-19 пациентов.

Собаки будут работать дистанционно, не вступая в контакт с пассажирами. У путешественников в аэропорту будут брать образцы пота и помещаться в специальный контейнер, после чего собака приступит к исследованию образца. Результат тестирования выдаётся менее, чем за минуту.

Ранее ИА REGNUMсообщало о принятии правительством эмирата Дубай решения об открытии региона для иностранных туристов. Прибывающие в Дубай путешественники обязаны предоставлять справку об отрицательном анализе на коронавирус.

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