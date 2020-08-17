Владивосток, 17 августа 2020, 04:21 — REGNUM Зоопарки в Приморье, которые не работали с 25 марта по 6 июня, могут получить до одного миллиона рублей на возмещение затрат на покупку кормов, ветеринарные мероприятия, содержание животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Помощь зоопаркам окажут из регионального бюджета.
Заявки принимают в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья.
Зоопарки в крае возобновили свою работу с 6 июня при строгом соблюдении всех мер безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья с 14 августа разрешили проводить отдельные культурные мероприятия и экскурсии группами до 40 человек.