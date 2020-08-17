Владивосток, , 04:21 — REGNUM Зоопарки в Приморье, которые не работали с 25 марта по 6 июня, могут получить до одного миллиона рублей на возмещение затрат на покупку кормов, ветеринарные мероприятия, содержание животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Больше 40 не собираться: в Приморье разрешили экскурсии, а зрелища — нет

Помощь зоопаркам окажут из регионального бюджета.

Заявки принимают в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья.

Зоопарки в крае возобновили свою работу с 6 июня при строгом соблюдении всех мер безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья с 14 августа разрешили проводить отдельные культурные мероприятия и экскурсии группами до 40 человек.