Благовещенск, , 04:02 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 3060 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Наибольшее количество носителей коронавируса выявлено в столице области — в Благовещенске — 1355 человек, на втором месте — Свободный — 618, на третьем — Тында — 197.

Полностью излечились 2063 пациента, 48 — умерли. Половина носителей коронавируса болеют пневмонией, 41,7% — ОРВИ, 8,3% переносят заболевание бессимптомно.

В Амурской области провели более 203 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, среди журналистов, сопровождающих премьер-министра России Михаила Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку выявлена коронавирусная инфекция.