Владивосток, , 04:04 — REGNUM В Приморье по программе капремонта многоквартирных домов осенью заменят 132 лифта в 64 домах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На первом этапе шесть подрядчиков установят 59 лифтов в 26 домах: в Арсеньеве — в трех домах, в Большом Камне — в одном, во Владивостоке — в одном, в Находке — в девяти, в Уссурийске — в 11-ти, в одном в Фокино. По остальным объектам завершаются конкурсные процедуры.

«Подрядчики уже начали изготавливать лифтовое оборудование на российских предприятиях. Каждый лифт делается по индивидуальному проекту, учитывающему технические характеристики дома. Готовые лифты будут доставлены в Приморье по железной дороге. Монтаж новых лифтов запланирован на октябрь», — рассказали в Фонде капремонта Приморского края.

Также началась подготовка проектно-сметной документации по замене лифтов на 2021 год. В настоящее время на стадии подписания находятся два договора на проектирование 86 лифтов в 36 многоквартирных домах. Всего в 2021 году планируется заменить 287 лифтов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап строительства единственного в Южном Федеральном округе лифтостроительного завода завершился в Крымском районе Краснодарского края.

Здесь будут выпускать до 5 тыс. лифтов в год, при этом доля отечественных комплектующих составит до 95%.