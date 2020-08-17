Каир, , 03:57 — REGNUM Решение об утилизации опасных веществ, хранящихся на территории морских портов, приняли власти Египта. Об этом 17 августа сообщает агентство Reuters.

По данным агенства, египетские власти приняли решение об очистке портов страны после взрыва, произошедшего 4 августа в порту столицы Ливана, жертвами которого стали 178 человек.

Как заявил министр финансов Египта Мухаммед Мааит, трагедия в Бейруте заставила египетское правительство изучить ситуацию в морских гаванях страны. В результате проверок на территории морских портов было обнаружено и впоследствии уничтожено большое количество потенциально опасных бесхозных материалов. Предполагается, что гавани страны будут полностью очищены от опасных веществ уже к декабрю текущего года.

Напомним, мощный двойной взрыв в порту Бейрута произошёл в результате возгорания более 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, которая была конфискована таможенными службами в 2014 году. В результате взрыва погибли 178 человек, пострадали более шести тысяч, десятки людей числятся пропавшими без вести.

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