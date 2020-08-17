Хабаровск, , 03:14 — REGNUM В преддверии юбилея города в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края отремонтировали одно из любимых мест отдыха горожан — сквер. Работы в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» длились три года. В реконструкцию было вложено 16,8 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Сквер — это часть набережной вдоль Амура. По проекту здесь уложили брусчатку, установили скамейки и урны, сделали новое освещение.

В центре сквера появилась красивая зона отдыха, утопающая в густой зелени. В одной стороне создали арт объект — «Каменное озеро» с небольшим мостиком, в другой — оборудовали детскую площадку с мягким покрытием, горками и качелями. Также есть и арт объект «Амур», представляющий собой длинную скамью с узором рыбки, плывущей по волнам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае активизировали реализацию нацпроекта «Жильё и городская среда» — к августу на средства федеральной программы реконструировали 49 парков, скверов, концертных и спортивных площадок.