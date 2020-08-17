Веллингтон, , 02:37 — REGNUM Объявление о переносе всеобщих парламентских выборов сделала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Об этом 17 августа сообщает газета The New Zealand Herald.

Глава правительства пояснила, что решение было принято после обсуждения с другими политиками в связи с новыми вспышками коронавирусной инфекции на территории страны. Всеобщие парламентские выборы были перенесены с 19 сентября на 17 октября.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в Новой Зеландии 11 августа. До этого в течение 102 дней на территории страны не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. В стране были вновь введены санитарно-эпидемиологические ограничения, а премьер-министр объявила о решении отложить до 17 августа роспуск парламента перед всеобщими выборами.

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