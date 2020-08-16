Москва, , 23:30 — REGNUM Десять пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в столице России. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

«В Москве скончались 10 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пациентов, скончавшихся от COVID-19, ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве за сутки от COVID-19 излечились 1045 человек.

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