Женева, Швейцария, , 22:39 — REGNUM Во всём мире за последние сутки выявили 267 291 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных увеличилось до 21 294 845. Такие данные приводит 16 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 5985 пациентов с COVID-19. Общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 761 779.

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщил, что за минувшие 24 часа на территории США было выявлено свыше 47 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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