Москва, , 22:33 — REGNUM Научных сотрудников, которые работают в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф.Гамалеи, пытаются переманивать. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» директор учреждения Александр Гинцбург.

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«Пытаются, да (переманивать ученых)», — сказал он.

При этом Гинцбург добавил, что сотрудников центра, где была разработана первая в мире вакцина от SARS-CoV-2, перекупить не получится.

Как передавало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация от SARS-CoV-2 в России начнется примерно через месяц.

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