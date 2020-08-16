Бразилиа, , 21:21 — REGNUM Супруга президента Бразилии Мишель Болсонару излечилась от COVID-19. Об этом она сама сообщила 16 августа на странице в соцсети Instagram.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Результат (на коронавирус) отрицательный, — написала она. — Благодарю за ваши молитвы и проявления внимания».

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что супруга президента Бразилии Жаира Болсонару и министр его правительства заразились SARS-CoV-2.

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