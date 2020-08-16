Салехард, , 21:01 — REGNUM Жители Ямала оказались в тройке лидеров в стране по количеству часов, потраченных на сон. Об этом сообщает газета «Красный Север» со ссылкой на данные Росстата.

Будильник Цитата из х∕ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США

В среднем жители России тратят на сон 8,5 часа. Дольше всех среди регионов России сну посвящают время в Чечне: мужчины там в среднем спят 9,17 часов в день, женщины — 9,13 часа. На втором месте — жители Ямала. Мужчины в ЯНАО в среднем спят по 9,06 часа в сутки. Третье место занимают жители Еврейской автономной области, которые в среднем спят по 9,02 часа в сутки.

В пресс-службе Росстата изданию пояснили, что данные о сне были получены по итогам выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением в 2019 году.