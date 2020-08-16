Москва, , 20:34 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали координатора движения «Открытая Россия» Татьяну Усманову. Об этом сообщила ее адвокат Оксана Опаренко журналистам ТАСС.

По словам защитника, инцидент произошел в воскресенье, 16 августа, на Ленинградском шоссе.

«Полиция остановила ее автомобиль», — сказала адвокат, добавив, что Усманову уже доставили в ОМВД Басманного района.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, то, что координатор движения «Открытая Россия» якобы планировала участие в митинге у посольства Белоруссии в Москве, и стало причиной ее задержания.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 16 августа у посольства Белоруссии в Москве собрались несколько десятков человек.

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