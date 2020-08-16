Вашингтон, , 20:29 — REGNUM Ученые из управления по санитарному надзору в США опубликовали перечень опасных для жизни продуктов. Об этом 16 августа сообщает Sözcü.

Журналисты издания подчеркивают, что указанные продукты принимать можно и даже полезно, но при условии правильного хранения и приготовления.

В список вошли яйца, от употребления которых следует воздержаться, если они сырые — это чревато сальмонеллезом.

Грибы — излюбленное блюдо многих гурманов, прежде, чем их приготовить, необходимо убедиться, что они не ядовиты.

Помимо указанных выше продуктов, следует внимательно относиться к брокколи, кофе, тунцу, арахису, устрицам, а также сосискам.