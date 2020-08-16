Москва, , 19:54 — REGNUM Из итальянской Вероны в Москву вывозным рейсом вернулись более 120 граждан Российской Федерации. Об этом сообщает посольство РФ в Италии на странице в соцсети Facebook.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«16 августа состоялся вывозной рейс авиакомпании «S7» по маршруту Верона — Москва.. — говорится в сообщении. — В Россию смогли вернуться 124 наших соотечественника».

Отмечается, что данный рейс был организован Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа в пресс-службе российского Минздрава рассказали журналистам, что в России создана первая партия вакцины от коронавируса, которая разработана специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

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