Москва, 16 августа 2020, 19:41 — REGNUM Заслуженный артист России Михаил Ефремов, которому врачи поставили предварительный диагноз инсульт, не сможет присутствовать 17 августа на судебном заседании. Об этом адвокат актера Эльман Пашаев заявил ТАСС.
«Это (предварительный диагноз инсульт) сказано в тех медицинских документах, которые я видел, — сказал защитник. — … 17 августа он (Михаил Ефремов) не сможет участвовать в суде».
Как передавало ИА REGNUM, 15 августа адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Ефремов выписан из больницы.
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