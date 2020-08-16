Бишкек, , 19:34 — REGNUM «В день знаний школы Киргизии откроют свои двери 156 тысячам первоклассников. Другие классы будут обучаться в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса», — заявил на правительственном заседании премьер-министр Кубатбек Боронов.

Школа geralt

По его словам, ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков правительство «должно исполнить долгожданную мечту первоклассников, которые с нетерпением ждут встречи со школой».

Премьер-министр подчеркнул, что правительство «полностью одобряет такое решение, но при этом необходимо также учитывать эпидемиологическую ситуацию».

»По прогнозам, возможно вспышка заболевания. В этой связи при рекомендации вариантов форм учебного процесса министерство должно учесть эпидемиологическую ситуацию в стране. Мы не должны допускать ухудшения ситуации. Окончательное решение будет приниматься республиканским оперативным штабом по борьбе с коронавирусом», — подытожил он.

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