Нур-Султан, , 19:12 — REGNUM Информация о том, что в Лондоне скончался внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, соответствует действительности. Об этом сообщила дочь политика Дарига Назарбаева, заявление которой обнародовано на странице фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в соцсети Facebook.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, — отметила Дарига Назарбаева. — … Мы (члены семьи) надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате».

Ранее ряд СМИ сообщил, что Айсултан Назарбаев, являвшийся внуком экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, скончался на 30-м году жизни.

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