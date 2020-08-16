Москва, , 18:12 — REGNUM Активистов, выступающих против разработки шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии, поддержал артист и телеведущий Максим Галкин. Соответствующее видеообращение он обнародовал на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, Башкирская содовая компания, сотрудники которой занимаются разработкой Куштау, уничтожает «лицо Башкирии», тем самым уничтожая «лицо РФ».

«Компания не закончит своей существование, если ей не достанется шихан Куштау — ну, меньше будет прибыли, — заявил Галкин. — … Я не очень любил цитату из своего же монолога… но здесь это очень актуально».

Галкин заявил, что «проблема России не в том, что у нас бедных много, проблема России в том, что богатые никак не нажрутся».

Как передавало ИА REGNUM, 18 августа глава региона Радий Хабиров сообщил, что в Башкирии не будет разрабатываться шихан Куштау, пока не найдут компромиссное решение.

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