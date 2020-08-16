Курган, , 17:30 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Основным ковидным очагом остаётся Курган, где за сутки выявлено 16 положительных тестов на SARS-CoV-2. Остальные — в Шадринском, Кетовском, Далматовском, Белозерском, Варгашинском и Шумихинском районах.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 15 августа, по данным штаба, зарегистрировано 2654 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. О числе выздоровевших и скончавшихся региональный штаб традиционно не информирует.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области на 16 августа излечились от коронавирусной инфекции 2244 человека, 14 пациентов с COVID-19 скончались.