Москва, , 17:14 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Николая Губенко.

Вячеслав Володин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Талантливый актер театра и кино, яркий режиссер и сценарист, Николай Николаевич пользовался заслуженным авторитетом у коллег и любовью зрителей», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Губенко избирался депутатом Государственной думы II и III созывов, возглавлял комитет по культуре.

«Его всегда отличали профессионализм и принципиальность. Светлая память», — говорится в соболезновании.

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