Москва, , 16:23 — REGNUM 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 16 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дмитрий Артюхов Yanao.ru

Так, по состоянию на 16:20 мск в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержано три рейса, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Напомним, 15 августа руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РБК заявил, что с 16 августа в столице РФ потеплеет до +20… +23.

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