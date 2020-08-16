Владимир, , 14:43 — REGNUM Во Владимирской области 16 августа подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них по четыре случая выявлено во Владимире, по три — в Александрове, Гусь-Хрустальном и Юрьеве-Польском, по два — в Коврове, Красной Горбатке, Меленках, Муроме, Радужном и Суздале.

Всего в области зарегистрированы 5948 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5280 пациентов, в том числе три человека — за последние сутки. Скончались 184 человека.