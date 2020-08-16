Уфа, , 14:03 — REGNUM На шихане (гора-одиночка) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии произошли столкновения местных экоактивистов с сотрудниками Росгвардии. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шихан Куштау

Столкновения начались после того, как работники «Башкирской содовой компании», которая получила право на разработку шихана, намеревались начать вырубку леса для расчистки площадки, с которой и начнут добывать известняк.

Напомним, что столкновения были на шихане Куштау накануне, когда сотрудники Росгвардии ЧОПа скрутили порядка 70 экоактивистов, защищающих гору.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, борьба за сохранение памятника природы шихана Куштау началась ещё в декабре 2018 года. Тогда была получена лицензия на разработку этой горы. То есть фактически речь шла о том, чтобы гору срыли на известняк, а затем на ее месте появился бы гигантский карьер по добычи известняка.

Стоит отметить, что ранее таким образом уже был уничтожен другой шихан — Шахтау, разработка которого началась ещё в 50-х годах XX века. Всего в Башкирии было четыре шихана.