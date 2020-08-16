Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM В Свердловской области за 15 августа обнаружено ещё 150 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

50 новых случаев выявлено в Екатеринбурге. Также они имеются в Алапаевске, Артёмовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Кушве, Нижней Салде, Ревде, Нижних Сергах, Первоуральске, Нижнем Тагиле и ряде других муниципалитетах.

Всего на Среднем Урале выявлено 23 405 носителей коронавируса. От COVID-19 скончались 369 пациентов, в том числе два за последние сутки.