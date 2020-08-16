Пермь, , 11:38 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на утро 16 августа, в больницах скончались трое пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, два человека умерли от COVID-19. Причиной смерти третьего пациента медики называют сопутствующее заболевание.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 306 летальных исходов пациентов с COVID-19: 186 человек умерли от коронавирусной инфекции, 120 — от сопутствующих заболеваний.

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