Пермь, , 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 августа, выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах лечение получают 54 пациента. Еще 13 человек находятся дома под меднаблюдением. Об этом сообщает краевой минздрав.

Ежесуточный прирост случаев заражения SARS-CoV-2 в Прикамье составил 1%, а коэффициент распространения — 1,03.

С начала пандемии в регионе выявлено 6 982 носителей нового коронавируса. Выздоровел 4 931 пациент. Продолжают лечиться в стационарах 464 человека. Скончались 306 пациентов.

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