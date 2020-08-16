Смоленск, , 11:34 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом подтвердился за минувшие сутки в Смоленской области, данные опубликованы 16 августа федеральным оперативным штабом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки 15 пациентов были выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта с выздоровлением после коронавируса. Статистика смертности не изменилась.

Всего в Смоленской области с конца марта подтверждено 6396 случаев заражения коронавирусом, 4902 пациента выздоровели. Умерли 98 человек с подтверждённым заражением.