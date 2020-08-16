Киев, , 12:25 — REGNUM За минувшие сутки в вооруженных силах Украины зарегистрировали 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 16 августа в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

11 инфицированных, по утверждению медицинских сил ВСУ, находятся в медицинских учреждениях. Согласно отчету о распределении зараженных по медицинским учреждениям, в учреждениях здравоохранения находятся не 11, а 12 человек. Так, шесть человек госпитализированы в Национальный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь», два человека госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Западного региона, два человека — в Военно-медицинский клинический центр Северного региона и по одному — в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона и в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Кроме того, 23 инфицированных (девять работников ВСУ и четырнадцать военнослужащих) лечатся дома под контролем медицинской службы.

Отметим, в командовании медицинских сил вооруженных сил Украины сообщили о 33 новых случаях инфицирования SARS-CoV-2, выявленных за сутки. Однако учитывая, что в медицинские учреждения поступили 12 инфицированных, а дома лечатся 23 инфицированных, за минувшие сутки в ВСУ выявили, по всей вероятности, не 33, а 35 инфицированных.

За весь период эпидемии в ВСУ выявили 429 инфицированных, выздоровели 767 человек, скончались шесть человек.

Напомним, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом на Украине составило 91 356.