Иваново, , 11:23 — REGNUM 31 новый случай заражения коронавирусом подтвердился за минувшие сутки на территории Ивановской области, данные утром 16 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.

Три человека за минувшие сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса. Статистика смертности от осложнений на фоне инфекции за сутки не изменилась.

Всего с 19 марта по 16 августа на территории Ивановской области положительные тесты на коронавирус подтвердились у 6876 человек, из них 5568 пациентов выздоровели. Скончались 111 человек.