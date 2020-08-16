Оренбург, , 11:21 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 16 августа, референс-центр подтвердил 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

С конца марта в Оренбуржье выполнено 428 623 лабораторных исследования, показатель тестирования на 100 тысяч населения составил 21 903,9.

С начала пандемии в регионе выявлено 8 585 носителей SARS-CoV-2. Оправились от болезни 6 934 пациента. От COVID-19 скончались 65 человек.

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