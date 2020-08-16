Москва, , 11:28 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса, которая создана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, может поступить в гражданский оборот примерно через месяц после начала третьего этапа исследований данного препарата. Об этом 16 августа рассказал глава центра им Гамалеи Александр Гинцбург, его слова приводит ТАСС.

«Гражданский оборот будет запущен параллельно (с началом третьего этапа исследований), но со сдвигом, потому что вакцины не хватает», — заявил ученый.

Также он отметил, что постановление 441 российского правительства позволяет это сделать.

«Я думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц после начала пострегистрационных исследований», — уточнил Гинцбург.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава центра им Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что в третьем этапе исследований российской вакцины от коронавируса примут участие несколько десятков тысяч человек.