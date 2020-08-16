Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 129 новых носителей коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 26 городах и районах Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону выявили 57 носителей инфекции, в Константиновском и Мясниковском районах — по 12 человек. Среди заразившихся — почти 18% пожилые люди старше 66 лет, 2,3% новых носителей SARS-CoV-2 — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 14 тыс. 996 человек.