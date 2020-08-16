Рязань, 16 августа 2020, 11:26 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Рязанской области за прошедшие сутки, сообщили 16 августа в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находится 161 пациент.
Всего в Рязанской области выявлено 6742 носителей коронавируса. Выздоровели 6015 человек. 30 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном минздраве.
По данным федерального оперативного штаба за сутки зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, в регионе скончались 38 пациентов с коронавирусом.