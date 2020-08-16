Тула, , 11:19 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились на территории Тульской области за минувшие сутки, данные опубликованы федеральным оперативным штабом 16 августа.

За сутки скончался один пациент с подтверждённым заражением коронавирусом. Выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением 32 пациента.

В общей сложности в Тульской области с 19 марта по 16 августа заражение коронавирусом подтвердилось у 8827 человек, в том числе 7513 выздоровели. Скончались 293 пациента.