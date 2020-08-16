Воронеж, , 11:14 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Воронежской области, сообщили 16 августа в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

91 пациент за сутки выписан с выздоровлением после коронавируса. Статистика по смертности впервые за последние несколько дней не изменилась.

Всего с 19 марта на территории Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 12 655 человек, выздоровели 11 018 пациентов, у которых заражение было подтверждено тестами, и 2096, которым диагноз поставили с помощью КТ. Скончались 110 пациентов.