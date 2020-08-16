Симферополь, , 11:08 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились за минувшие сутки на территории Республики Крым, об этом в Facebook 16 августа сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«За 15 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции. 18 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 — при скрининге здорового населения», — уточнили Аксёнов.

За период пандемии на территории Крыма положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у 1760 человек, 1194 из них выздоровели. Скончались за весь период 20 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.