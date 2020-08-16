Тверь, , 10:55 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 16 августа в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Трое человек с подтверждённым заражением за минувшие сутки скончались, выписанных пациентов за минувшие сутки нет.

Всего за период пандемии на территории Тверской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5039 человек, 3996 — выписаны, 170 скончались. 873 пациента находятся в больницах и дома под постоянным медицинским наблюдением.