Донецк, , 11:27 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в Донецкой Народной Республике, сообщили 16 августа в пресс-службе министерства здравоохранения.

Коронавирус. ДНР Mzdnr.ru

В числе новых случаев инфицирования один случай выявлен среди медицинских работников.

За весь период эпидемии в ДНР выявили 2090 случаев инфицирования, 971 человек в данный момент получает лечение, 1002 человека выздоровели, 117 человек умерли.

В минздраве ДНР также уточнили, что с 25 июня по 16 августа 2020 года коронавирус подтвердили у 109 человек, прибывших с Украины.