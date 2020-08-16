Москва, , 11:27 — REGNUM Постановление, согласно которому первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса будет включена в перечень средств, распределяемых государством, что позволит избежать ее дефицита, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба российского правительства.

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением Председателя Правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что данная мера позволит избежать дефицита данной вакцины и позволит вести контроль за ее поставками в российские регионы.

Также указывается, что, кроме первой российской вакцины от SARS-CoV-2, в указанный перечень включены ещё шесть препаратов: барицитиниб, дексаметазон, канакинумаб, левилимаб, олокизумаб и тофацитиниб.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 августа стало известно, что первая партия вакцины от коронавируса, которая разработана специалистами Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, создана в России.