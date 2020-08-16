Копенгаген, , 09:59 — REGNUM Ассоциация профессиональных игроков Counter-Strike (CSPPA) анонсировала новую систему рейтинга. Об этом 16 августа сообщил журнал PC Gamer.

Организация отметила, что внедрение этой системы, которая вводит более прозрачные рейтинги, будет способствовать достижению её главной цели: улучшению условий для профессиональных киберспортсменов.

В официальном пресс-релизе CSPPA написала, что существующие рейтинговые системы не защищают геймеров в случае, если они не могут поучаствовать в матче из-за «проблем со здоровьем или эмоционального выгорания».

https://twitter.com/CSPPAgg/status/1293924977335566336

Стоит отметить, что многие геймеры не согласились с результатами формирования списков по новой системе, которые не совпали с рейтингами ESL (Electronic Sports League) и HLTV (Half-Life TV). CSPPA в свою очередь пояснила, что это первый вариант рейтинга и что организация готова принимать критику от фанатов.

CSPPA была создана в 2018 году, её штаб-квартира находится в столице Дании Копенгагене. В качестве основателей организации выступили Скотт Смит (SirScoots), юрисконсульт Майкл Дой и генеральный директор Датской ассоциации элитных спортсменов Мэдс Оланд.