Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Стратегическую игру Total War Saga: Troy, раздаваемую бесплатно в рамках акции магазина Epic Games Store, в итоге скачали 7,5 млн человек. Об этом 16 августа сообщил журнал PC Gamer.

«Мы были настроены оптимистично, но мы не могли предсказать такой уровень ажиотажа», — сообщил журналистам менеджер британской студии Creative Assembly Роб Бартоломью. «Мы очень счастливы», — заявил представитель компании.

Раздача Total War Saga: Troy стартовала на Epic Games Store 14 августа 2020 года. Магазин предоставил геймерам возможность получить её бесплатно в течение 24 часов. Стандартная цены игры составляет 2079 рублей.

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