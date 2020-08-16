Москва, , 09:40 — REGNUM Проведение вакцинации от сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа будет начато в столице России с 1 сентября текущего года. Об этом 16 августа рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам московского градоначальника, в минувшем году от указанных заболеваний было привито около 7 млн жителей Москвы, что является огромным объемом и, возможно, как считает мэр города, именно данное обстоятельство помогло спасти население города от пиковых значений заболевания нынешней весной, когда в Россию пришел коронавирус.

«В этом году этот объем как минимум надо повторить и сделать его раньше, потому что все равно должен быть период времени, когда вакцина должна сработать, поэтому начнем это с 1 сентября», — заявил Собянин в ответ на вопрос о том, когда будет начато проведении вакцинации от гриппа и ОРВИ в Москве.

Кроме этого, мэр Москвы указал, что в городе в целом ситуация с SARS-CoV-2 стабильная ситуация, что является достижением на фоне активной жизни в самой столице, поездок из регионов и между регионов, а также теперь и международных поездок.

«Это мощное давление на ситуацию с распространением вируса. Ситуация пока стабильная, но при этом не надо расслабляться, необходимо выполнять требования врачей по работе предприятий, организаций, транспорта», — заключил Собянин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве за сутки выздоровели ещё 1045 пациентов после прохождения лечения от COVID-19.